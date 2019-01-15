نيويورك 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأستهلت الاسهم الامريكية التعاملات اليوم على ارتفاع، مع انحسار الدعم من آمال بشأن مزيد من التحفيز الصيني للاقتصاد المتباطئ عقب نتائج ضعيفة من جيه. بي مورجان.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 4.27 نقاط أو 0.02 % إلى 23914.11 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 2.49 نقطة أو 0.10 بالمئة، إلى 2585.10 نقطة ، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 25.48 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 6931.39 نقطة.// انتهى //19:03ت م0225