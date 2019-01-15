اقتصادي / الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملات على إرتفاع
الثلاثاء 1440/5/9 هـ الموافق 2019/01/15 م واس
نيويورك 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واس
أستهلت الاسهم الامريكية التعاملات اليوم على ارتفاع، مع انحسار الدعم من آمال بشأن مزيد من التحفيز الصيني للاقتصاد المتباطئ عقب نتائج ضعيفة من جيه. بي مورجان.
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 4.27 نقاط أو 0.02 % إلى 23914.11 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 2.49 نقطة أو 0.10 بالمئة، إلى 2585.10 نقطة ، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 25.48 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 6931.39 نقطة.
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