محايل 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسدشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم, جمعية المتقاعدين بحضور وكيل المحافظة إبراهيم بن عامر عسيري.وقال المحافظ خلال كلمته: "انطلاقًا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في تأسيس الجمعيات الخيرية والتعاونية ذات النفع العام التي تتوافق مع الرؤية 2030 التي تستهدف المجتمعات الحيوية والاقتصادية في هذا الوطن الطموح، فقد تم تأسيس جمعية للمتقاعدين بالمحافظة، مؤكداً أن الجمعية تعد من أولى الجمعيات التي تأسست لخدمة المتقاعدين, مشيراً إلى أن أعضاء الجمعية 15 عضواً، وسيتم تخصيص قسم للمتقاعدات.واختارت الجمعية أحمد البدوي علي رئيساً مؤقتاً وذلك لمتابعة إجراءات التأسيس والحصول على الموافقة النهائية والتصاريح اللازمة لقيام الجمعية.وأكد البناوي دعم المحافظة للجمعية وتذليل الصعوبات التي تواجه الأعضاء, مثمناً جهود البلدية في إنشاء مخيم للمتقاعدين في أرض مهرجان بارق تزامناً مع فعاليات المهرجان حتى تكون نقطة التقاء للمتقاعدين, داعياً جميع المتقاعدين بالمحافظة والمراكز التابعة لها في الالتحاق بالجمعية والانخراط في البرامج والفعاليات التي تنظمها.فيما عبر أعضاء المجلس عن شكرهم لمحافظ بارق لاهتمامه وحرصه على تأسيس جمعية متقاعدي المحافظة.// انتهى //19:43ت م0232