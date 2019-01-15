الباحة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف خلال الأسبوعين الماضيين، مبلغ 649,900 ريال، شملت الكفالة الشهرية، ودعم الإيجار، والنقل المدرسي، ويأتي هذا الدعم ضمن البرامج الاجتماعية والتكافلية التي تنفذها الجمعية طوال العام.وأوضح المشرف العام على الجمعية عادل بن جمعان الزهراني أن الجمعية أودعت مبلغ 120.000 ريال كدفعة أولى للمستفيدين بواقع 5000 ريال لكل مستفيد شملت 24 أسرة، سعيًا منها لتقديم المساعدة في دفع إيجار المنازل وتخفيف الأعباء المادية عنهم, كما أودعت مبلغ 70.000 ريال لدعم النقل المدرسي والجامعي لـ 53 أسرة, و 116 يتيماً ويتيمة, فيما أودعت مبلغ 459.900 ريال للكفالة الشهرية شملت 1533 يتيماً ويتمية من أصل 472 أسرة.// انتهى //19:52ت م0235