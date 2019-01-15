الباحة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسوقف مساعد مدير المشروعات الإنشائية بوزارة التعليم المهندس علي بن محمد آل جعفر، والوفد المرافق له اليوم، على سير بعض المشروعات التعليمة في منطقة الباحة.وأشاد المهندس آل جعفر, بما شاهده من عمل تكاملي اتسم بالجدية والتفاعلية من الجميع، وبدعم إدارة تعليم المنطقة الكامل لجميع المؤسسات المنفذة، وتذليلها جميع الصعوبات التي تواجهها في سبيل إنهاء أعمالها في الوقت المحدد وبجودة عالية.من جانبه أكد الزهراني أهمية الزيارة في تطوير العمل وتوجيه الجهود المبذولة نحو الأفضل التي تأتي منسجمة مع توجيهات وزارة التعليم الداعية إلى ضرورة تلمس احتياجات المناطق والمحافظات في شتى المجالات منها متابعة المشروعات التعليمة، والمؤكدة على أهمية تكامل الأدوار بين الإدارة ومقام الوزارة لتحقيق غايات المؤسسات التعليمية.وأكد حرص تعليم الباحة على تنفيذ واستلام المشاريع طبقاً لأعلى معايير الجودة، فضلاً عن سعيها لإيجاد شراكة مجتمعية مستدامة وفاعلة مع المقاولين القائمين على تنفيذ المشاريع التعليمية وفق أعلى المواصفات والمقاييس.// انتهى //19:52ت م0236