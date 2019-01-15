الدمام 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، اليوم، دورة تدريبية بعنوان "دمج التقنية بالتعليم ومهارات القرن ٢١ "، التي قدمها رئيس قسم الحاسب الآلي بإدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية صالح الربيع، وذلك بثانوية الملك عبدالله بالدمام.واستهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، مشرفي مادة الحاسب الآلي بالإدارة، وهدفت إلى توظيف دمج التقنية ومهارات القرن٢١، في مناهج الحاسب الآلي من خلال الأنشطة التعليمية .وركزت الدورة على تعريف المشرفين بطرق توظيف مهارات القرن الـ 21 في مناهج الحاسب الآلي، ودعم عملية دمج التقنية بالتعليم في الأنشطة التعليمية، إضافة إلى تطوير تدريس مناهج الحاسب الآلي ليشمل الواقع الذي يحتاجه الطالب والمجتمع .// انتهى//20:20ت م0238