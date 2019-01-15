ثقافي / " دور المرأة في تعزيز التلاحم الوطني ".. محاضرة نسائية ضمن "أسبوع التلاحم الوطني" بنجران
الثلاثاء 1440/5/9 هـ الموافق 2019/01/15 م واس
نجران 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واس
أقيمت اليوم محاضرة بعنوان "دور المرأة في تعزيز التلاحم الوطني " ضمن فعاليات " أسبوع التلاحم الوطني" في منطقة نجران في يومها الثالث ، وذلك بمقر فرع المركز بحي الأمير مشعل بنجران .
واشتملت المحاضرة التي قدمتها عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، كوثر الأربش وأدارتها مشرفة المركز بمدينة ينبع منى الغامدي ، أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في غرس قيم المواطنة لدى الأسرة التي تعد المكون الأساس في تشكيل المجتمع ومصدر تكوين الشخصية الفردية والجمعية ، والهوية الإنسانية والوطنية لجميع شرائح المجتمع وأطيافه، إلى جانب مناقشة تظافر الجهود للوقوف ضد مهددات الوحدة الوطنية من خلال حزمة من البرامج الفكرية والثقافية والإعلامية .
كما تخلل المحاضرة مداخلات من الحاضرات عن أهمية تعزيز التعايش المجتمعي ، والتلاحم الوطني، والمحافظة على المكتسبات والمنجزات التي تحققها المملكة في مختلف المجالات . // انتهى //
20:25ت م
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