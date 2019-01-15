نجران 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأقيمت اليوم محاضرة بعنوان "دور المرأة في تعزيز التلاحم الوطني " ضمن فعاليات " أسبوع التلاحم الوطني" في منطقة نجران في يومها الثالث ، وذلك بمقر فرع المركز بحي الأمير مشعل بنجران .واشتملت المحاضرة التي قدمتها عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، كوثر الأربش وأدارتها مشرفة المركز بمدينة ينبع منى الغامدي ، أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في غرس قيم المواطنة لدى الأسرة التي تعد المكون الأساس في تشكيل المجتمع ومصدر تكوين الشخصية الفردية والجمعية ، والهوية الإنسانية والوطنية لجميع شرائح المجتمع وأطيافه، إلى جانب مناقشة تظافر الجهود للوقوف ضد مهددات الوحدة الوطنية من خلال حزمة من البرامج الفكرية والثقافية والإعلامية .كما تخلل المحاضرة مداخلات من الحاضرات عن أهمية تعزيز التعايش المجتمعي ، والتلاحم الوطني، والمحافظة على المكتسبات والمنجزات التي تحققها المملكة في مختلف المجالات . // انتهى //20:25ت م0239