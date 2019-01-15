الطائف 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الجامعة حظيت بزيادة في موازنتها للعام المالي الحالي، مشيراً إلى أنها ستحرص على توجيه هذه الزيادة نحو تحسين البيئة التعليمية، وتطوير الخدمات الإلكترونية قبل نهاية هذا العام.ورفع معالي مدير جامعة الطائف، خلال حديثه في الملتقى السنوي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة مساء أمس ، الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الدعم والرعاية التي يحظى به قطاع التعليم عموماً وجامعة الطائف خصوصاً، وهو ما تستشعره الجامعة في الزيادة المستمرة سنوياً في موازناتها على رغم الظروف الاقتصادية .وأوضح أن جامعة الطائف تفتخر بأخذها زمام المبادرة مبكراً بالاهتمام بنواتج التعلم، من خلال إطلاقها مشروع التحول البرامجي، واستعدادها لإطلاق مشروع التحول البرامجي (2)، والانتهاء من التحول البرامجي للدراسات العليا, مشيراً إلى أن الجامعة ستطرح 25 برنامجاً للدراسات العليا للقبول هذا العام، وسيتبعها نحو 25 برنامجاً آخر في العام المقبل ، فيما ستنطلق جولة جديدة للتحول البرامجي لتفعيل المقررات والبرامج الأكاديمية بجرعة أكبر من المهارات والتطبيقات العملية، والتأسيس لبرامج جديدة تجمع أكثر من تخصص.وكشف معاليه أن الإحصاءات الرسمية في الجامعة تظهر تفاوتاً واضحاً في المستوى بين شطري الطلاب والطالبات لمصلحة الطالبات ، مبيناً أن إجراءات توحيد المقررات والاختبارات الأكاديمية تهدف إلى رفع المستوى في الشطرين.وعن مشكلات النقص في أعضاء هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال مقارنة بأعداد الطلاب، بين الدكتور زمان أن هذه الكلية هي من أكثر الكليات التي استحدثت وظائف جديدة فيها، وفي استقطاب العائدين من الابتعاث، ومن أكثر الكليات التي يعلن عن الحاجة لشغل وظائف أكاديمية فيها, مبيناً وجود حلول ومعالجات سريعة وأخرى طويلة لمعالجة مشكلة قلة أعضاء هيئة التدريس مقارنة بعدد الطلاب في بعض الكليات والتخصصات.وأكد معالي مدير جامعة الطائف حرص الجامعة على الاستفادة من الزيادة في موازنتها لهذا العام لتحسين المختبرات التعليمية وتأمين احتياجاتها من المواد والمحاليل وغيرها ، داعياً إلى ضرورة تفعيل المبادرات والأنشطة الطلابية من قبل الكليات والأقسام والأندية الطلابية, مؤكداً حرص الجامعة على تفعيل الأنشطة الطلابية، بالتركيز على الأنشطة النوعية، حيث ستنظم قريباً الملتقى العلمي والأولمبياد الثقافي وفعاليات أخرى متميزة.ونوه معاليه إلى أن الجامعة استقبلت الدفعة الأولى من طلبة المنح من مختلف الدول، والتحق أغلبهم في وحدة اللغة العربية لغير الناطقين بها، فيما التحق آخرون بتخصصات أكاديمية مختلفة، وستلتحق بهم مجموعات أخرى في العام المقبل.// انتهى //20:41ت م0240