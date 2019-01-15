القاهرة 09 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واستعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي مع ضيفه فريق بيراميدز بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.أحرز لبيراميدز اللاعب محمد مجدي أفشة في الدقيقة 19، وتعادل للإنتاج الحربي اللاعب جيمس تيدي في الدقيقة 40.وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما وصل الإنتاج الحربي إلى 27 نقطة ليحتل المركز الخامس.وفي مباراة أخرى اليوم، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، على مضيفه المقاولون العرب، في الجولة الـ19 من الدوري المصري.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المقاصة إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 26 نقطة في المركز السادس.// انتهى //20:42ت م0242