العين 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واستأهل المنتخب الأسترالي لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019 ، بتغلبه على منتخب سوريا 2 - 3 ، خلال مواجهتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية .سجل لأستراليا أوير مابيل في الدقيقة 41 ، وكريس ايكونوميديس بالدقيقة 54 ، وتوماس روجيتش في الدقيقة 93 ، في حين أحرز هدفي المنتخب السوري عمر خربين بالدقيقة 43 ، وعمر السومة عند الدقيقة 80 من ضربة جزاء.وبهذه النتيجة حل المنتخب الأسترالي في المركز الثاني للمجموعة بـ 6 نقاط ، في المقابل بقي منتخب سوريا في المركز الأخير بنقطة واحدة .// انتهى //20:43ت م0243