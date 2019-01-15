طرابلس 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسالتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق اليوم في طرابلس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوغيا.وأوضح بيان صادر اليوم، أن اللقاء الذي عُـقد بديوان مجلس الوزراء الليبي، تناول عدد من الملفات المتعلقة بالتعاونين السياسي والأمني، والخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق في برنامج الإصلاحات الاقتصادية.وأشاد ألن بوغيا وفق البيان، بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق الاستقرار، مبديًا تطلع الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجالات البلديات ودعم إدارة الحدود وتطوير الحرس البلدي.وجدد سفير الاتحاد الأوروبي دعمه الاتفاق السياسي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحوار والتوافق الوطني هو الخيار الصائب لحل الأزمة الليبية من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان.// انتهى //20:50ت م0245