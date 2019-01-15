أبو ظبي 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واستأهل منتخب الأردن إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 ، بتعادله مع منتخب فلسطين سلباً ، خلال مواجهتهما اليوم على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية .وتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات ، مقابل نقطتين للمنتخب الفلسطيني الذي ينتظر تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث .// انتهى //21:01ت م0246