الأمم المتحدة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسدانت الأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الكينية نيروبي اليوم واستهدف تجمعًا فندقيًا.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريح له عن تضامنه التام مع الشعب الكيني ورئيس وحكومة البلاد، في إدانة كاملة لهذا لعمل الإرهابي المروع.وضمّت رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة ماريا فرناندا إسبينوزا، صوتها إلى الأمين العام، في تقديم خالص التعازي لحكومة وشعب كينيا.وأعربت إسبينوزا، عن تعاطفها بشكل خاص مع ضحايا أعمال العنف هذه ومع عائلاتهم، مدينةً بأشد العبارات أعمال العنف المتطرفة .// انتهى //21:39ت م0255