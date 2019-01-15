عـدن 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن اليوم، المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط (UNOPS) بنه كالوتي.وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تطوير المشاريع في المجالات الإنسانية والإنمائية التي ينفذها مكتب المنظمة في اليمن.وأكد رئيس الوزراء اليمني حرص حكومة بلاده على تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في الدولة، وتركيزها في المرحلة الراهنة على قطاعي الصحة والتعليم لما لهما من أهمية قصوى على الفرد والمجتمع، وهو ما يتلاءم وطبيعة المشاريع التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، داعياً إلى رفع مستوى التنسيق والتواصل مع الحكومة اليمنية والوزارات المعنية للعمل وفق منهجية الأولويات الأساسية.من جهتها، أكدت كالوتي على استمرار (UNOPS) في دعم اليمن للخروج من الأزمة، موضحة أن المكتب لديه حزمة من البرامج والمشاريع في خدمة قطاعي الصحة والتعليم من خلال بناء وتشييد ودعم الوحدات الصحية والمدارس، حيث سيعمل المكتب على توسيع رقعة نشاطه ليشمل عدد من المحافظات اليمنية.// انتهى //21:57ت م0259