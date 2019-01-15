الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واستأهل فريق النصر إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بفوزه على ضيفه الأنصار بخمسة أهداف دون رد ، خلال مواجهتهما اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ، ضمن منافسات دور الـ 32 .وسجل خماسية فريق النصر عبدالرازق حمدالله " سوبر هاترك " في الدقائق 7 و 9 و 84 و 86 ، بينما سجل جوليانو دي باولا الهدف الثالث في الدقيقة 74.من جهته تستكمل منافسات دور الـ 32 غداً بـ 4 مباريات تجمع الوشم على ملعبه مع الاتحاد ، والرائد مع العين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، والعروبة على ملعبه مع الوحدة ، وهجر مع الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء .// انتهى //22:10ت م0263