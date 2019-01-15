الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسكسب فريق العدالة نظيره الكوكب بنتيجة 4 - 2 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، في انطلاقة الجولة الـ 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وأنهى الكوكب شوط المباراة الأولى متقدماً بهدفين دون رد ، حملا توقيع مجينان ضيوف وجبريل توريك في الدقيقتين 24 و32 ، ليعود العدالة بقوة مع انطلاقة الشوط الثاني ، وقلص الفارق بهدف أول بواسطة كوساي ياو في الدقيقة 46 ، وأدرك التعادل بعد 8 دقائق عن طريق اللاعب تشارلز أندريا ، وفي الدقيقة 69 ، وضع تشارلز أندريا فريق العدالة في المقدمة للمرة الأولى ، وسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض ، قبل أن يكمل نفس اللاعب الرباعية في الدقيقة 92.وبهذه النتيجة رفع العدالة رصيده لـ 36 نقطة في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت ، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 24 نقطة في المركز الـ 15 .// انتهى //22:21ت م0265