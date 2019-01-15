نجران 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسنظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم، ضمن فعاليات أسبوع التلاحم الوطني بنجران، برنامجين حواريين لمناقشة دور الإعلام في تحقيق الأمن والوحدة الوطنية، ،وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة نجران.وتناول البرنامج الحواري الأول بعنوان "واجبنا في تحقيق الأمن والوحدة الوطنية"،الذي قدمه مدير تلفزيون نجران علي زينان،ومدير عام الدراسات والبحوث بمركز الملك عبدالعزيز للحوار ثامر بن عبدالله البحيري، دور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في تعزيز الوحدة الوطنية، من خلال استخدام الوسائل التدريبية والتطويرية ونشر ثقافة التعايش والحوار من خلال ورش العمل والملتقيات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية الوعي المجتمعي بدور الإعلام في تعزيز الدور الداخلي والخارجي للمملكة عبر التمسك بالثوابت والقيم الإسلامية والوطنية وتغليب المصلحة العامة للوطن على المصالح الشخصية للأفراد والجماعات.فيما تناول البرنامج الحواري الثاني الذي قدمه علي الهويريني، تحت عنوان " دور الإعلام في توضيح الصورة الحقيقية عن المملكة"، أهمية إيجاد مرتكزات وطنية ثابتة يبنى عليها الحوار والنقاش والتعايش بين أفراد المجتمع، وتمكنهم من التعاون والمشاركة في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته وثوابته، إضافة إلى أهمية الإعلام في إبرار جهود الدولة ومواكبة مسيرتها في النهوض والبناء بما يعكس إيجاباً الصورة الحقيقة للمملكة وإسهاماتها الإقليمية والعالمية، مبيناً أن الإعلام الجديد يمثل نعمة للبشرية عندما يستطيعون أن يستفيدوا منه في نشر الثقافة والمحبة والتلاحم الوطني والمساهمة في إبراز ما تتمتع به المملكة من تنوع ثقافي واجتماعي ،وتطور معرفي وسياسي .// انتهى //22:33ت م0267