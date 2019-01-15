لندن 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسرفض مجلس العموم البريطاني اليوم المصادقة على مسودة اتفاقية المغادرة الأوروبية التي توصلت إليها الحكومة في لندن مع الاتحاد الأوروبي مؤخراً.وصوت 432 نائباً ضد المسودة مقابل 202 ممن أيدوا المصادقة على الاتفاقية، ممنين حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بهزيمة هي الأكبر في تاريخ السياسة البريطانية.يُذكر أن بريطانيا تنوي مغادرة الاتحاد الأوروبي نهاية شهر مارس القادم، ولم تتضح بعد خطوات تنفيذ المغادرة بعد رفض المجلس اليوم للمسودة الوحيدة المطروحة لتأطير علاقة الجانبين المستقبلية عقب الخروج.// انتهى //23:37ت م0270