رياضي / النجوم يفوز على سموحة في الدوري المصري الممتاز
الثلاثاء 1440/5/9 هـ الموافق 2019/01/15 م واس
القاهرة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واس
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم فوزاً كبيرًا على ضيفه فريق سموحة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم بالقاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الـ 19 لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وبهذه النتيجة رفع النجوم رصيده للنقطة رقم 20 ليصعد إلى المركز الـ11 بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد سموحة عند 23 نقطة في المركز التاسع.
// انتهى //
23:37ت م
0271