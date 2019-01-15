القاهرة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم فوزاً كبيرًا على ضيفه فريق سموحة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم بالقاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الـ 19 لبطولة الدوري المصري الممتاز.وبهذه النتيجة رفع النجوم رصيده للنقطة رقم 20 ليصعد إلى المركز الـ11 بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد سموحة عند 23 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //23:37ت م0271