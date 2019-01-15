عـدن 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسوقّع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله النخعي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل الفريق القُطري لحماية الطفولة في منظمة اليونيسيف إبراهام الشيخ، خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ خطة العمل المشتركة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة فيما يتعلق بمنع تجنيد الأطفال في اليمن.وأكد رئيس هيئة الأركان حرص الحكومة اليمنية على منع تجنيد الأطفال والاهتمام بهم، مشيراً إلى أنه تم العمل على إعادة تأهيل الكثير من الأطفال ممن زجت بهم مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في الحرب وسقطوا أسرى بيد الجيش الوطني اليمني، مثمناً دعم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن في هذا المجال.من جهته، أشار ممثل الفريق القُطري لحماية الطفولة في منظمة اليونيسيف إلى أن خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها تهدف إلى تأهيل الأطفال المجندين نفسياً وعقلياً وفكرياً وثقافياً، بالإضافة إلى دعم أسرهم ومساعدتها على مواجهة شظف العيش.// انتهى //23:44ت م0272