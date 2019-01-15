تونس 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واستغلب الترجي الرياضي التونسي على اتحاد بنقردان بهدفين لصفر في مباراة جمعت الفريقين اليوم بالعاصمة لحساب الجولة الـ 12 من البطولة التونسية لكرة القدم.وبات في رصيد الترجي 29 نقطة متصدرًا بذلك الدوري التونسي لكرة القدم يليه البنزرتي بـ 26 نقطة والصفاقسي بـ 25 نقطة فالنجم الساحلي بـ 21 نقطة، واستمر مستقبل قابس بـ 9 نقاط والاتحاد المنستيري 7 نقاط في آخر الترتيب.// انتهى //23:48ت م0273