جيزان 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسدشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم نظام " أداء تعليم جازان " الذي يقيس مؤشرات أداء المدارس ويخدم أكثر من 1300 مستفيد في مكاتب التعليم (بنين – بنات ) خلال ملتقى القيادات المدرسية الثاني والمقام بقاعة الملكة بمدينة جيزان .وأكد الدكتور الأحوس خلال حفل التدشين أن الإدارة تسعى للتوسع في نطاق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمستفيدين مما سيحدّ من التأخير في تنفيذ الأعمال ، مشيداً بالدور الذي تقدمه الإدارات ومكاتب التعليم لخدمة الميدان التعليمي وتخفيف الأعباء عن منسوبيه وتوفير الوقت والجهد مما يسهم في كفاءة الأداء داخل المدارس ، مقدماً الشكر لإدارة التخطيط وللإدارات المساندة على تنفيذهم للمشروع.من جهته أوضح مدير إدارة التخطيط الدكتور محمد مطهر ، أن النظام يشكل مبادرة تهدف لخدمة الإدارات وجميع مكاتب التعليم وسيسهم في قياس مؤشرات أداء المدارس التي اعتمدت من قبل مكتب إدارة التحول في مطلع العام الدراسي والمكونة من 14 مؤشراً تعليمياً لأكثر من 1300 مدرسة.// انتهى //00:10ت م0278