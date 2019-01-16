القفل 9 جمادى الأولى 1440 الموافق 15 يناير 2018 م واسدشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة اليوم عددًا من المشروعات البلدية بمركز القفل التابع للمحافظة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ٢٦ مليون ريال ، بحضور رئيس المركز نزار بن معدي التركي ورئيس بلدية القفل محمد حسن الحامظي.وتضمنت المشروعات سفلتت وإنارة عدد من الشوارع الداخلية بمركز القفل وإنشاء مستودع للبلدية ، وكذلك مشروع درء أخطار السيول وحديقة الحد الجنوبي.// انتهى //00:21ت م0279