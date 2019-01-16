ينبع 09جمادى الأولى 1440هـ الموافق 15يناير 2019م واسأقامت إدارة وأعضاء فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ بينبع مساء اليوم حفلهم السنوي بشرم ينبع ، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي وعدد من المسئولين والمهتمين بالشأن التطوعي .وألقى مشرف فريق السلام السعودي بينبع الكابتن عبد الله بن على الغامدي كلمة في الحفل المقام بهذه المناسبة استعرض خلالها الجهود التي يقوم بها فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ بينبع منذ تأسيسه ، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 20 فريق للسلام السعودي موزعة على مدن ومحافظات المملكة .بعد ذلك ألقيت كلمة الدفاع المدني ، ثم قدم عرض تعريفي عن فريق السلام وإنجازاته ومشاركاته خلال العام الماضي وأهمية العمل التطوعي .وفي ختام الحفل تم تكريم الداعمين والمتميزين من الأعضاء .// انتهى //00:41ت م0281