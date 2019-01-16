جدة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واستتجه أنظار العالم غدًا إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ، لمتابعة " كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم " الذي يجمع ناديي إي سي ميلان ويوفنتوس ، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية .ويأمل يوفنتوس ونظيره ميلان بتحقيق اللقب الثامن لكأس السوبر الإيطالي ، حيث يعدان أكثر الأندية فوزاً باللقب بـ 7 مرات لكل منهما .من جهته عقد مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كأس السوبر الإيطالي في قاعة المؤتمرات بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ، و حظي بتغطية محلية ودولية كبيرة .وقال مدرب يوفنتوس أليغري " لدينا جماهيرية كبيرة في السعودية ، والأجواء في جدة جميلة وجاهزون لنهائي السوبر " ، في المقابل أكد مدرب ميلان جاتوزو ، أن الجماهير ستكون داعم للفريق بقوة لتحقيق الكأس .الجدير بالذكر أن هذه المباراة التي يرتقبها عشاق كرة القدم في العالم وعشاق الكرة الإيطالية ، تأتي كأحد الأحداث والفعاليات الرياضية النوعية المتنوعة التي تستضيفها المملكة وتنظمها الهيئة العامة للرياضة على ملاعبها بمختلف المناطق، لإثراء الحركة الرياضية في المملكة بأحداث وفعاليات عالمية تواكب رؤية المملكة 2030 .// انتهى //01:43ت م0282