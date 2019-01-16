نيويورك 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع مع صعود أسهم قطاعي التكنولوجيا والإنترنت والآمال في مزيد من الحوافز لاقتصاد الصين المتباطئ.وارتفع (مؤشر داو جونز) الصناعي بمقدار 155.75 نقطة، ما نسبته 0.65 في المئة، ليصل عند مستوى 24065.59 نقطة، بينما صعد مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 1.07 في المئة، ما يعادل 27.68 نقطة، ليغلق عند مستوى 2610.29 نقطة.وحقق مؤشر (ناسداك) المجمع مكاسب بمقدار 117.92 نقطة، ما نسبتها 1.71 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 7023.83 نقطة.// انتهى //03:04ت م0284