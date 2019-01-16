بريدة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسشارك مركز الملك عبدالعزير للحوار الوطني في معرض القصيم الثاني للكتاب بمدينة بريدة .و تضمنت مشاركته العديد من الأنشطة والفعاليات منها عرض أفلام توثيقية وتعريفية عن مسيرة المركز وجهوده في نشر ثقافة الحوار، واللقاءات الوطنية التي عقدها في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من أبرز إصداراته المتمثلة في الكتب والدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي المختصة بثقافة الحوار وآدابه، وكذلك التعريف ببعض برامج أكاديمية الحوار، وعدد من الإصدارات الجديدة التي سيشهدها جناح المركز لهذا العام.وتأتي مشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المعرض امتداداً لمشاركاته السابقة في المناسبات الوطنية وانطلاقاً من حرصه على التواصل مع الزوار ، وتعريفهم بأبرز أنشطته وبرامجه .// انتهى //04:08ت م0285