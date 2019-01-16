بريدة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسشارك فريق تأهيل وتطوير وادي الرمة في معرض القصيم الثاني للكتاب، المقام حالياً بمدينة بريدة.وأوضح المشرف على الجناح ورئيس الفريق الدكتور صالح العامر أن المشاركة تهدف إلى تعريف زوار المعرض من خلال مجموعة من المختصين ببعض الكائنات الحية المتحجره التي عثر عليها في وادي الرمة، وبعض النباتات البيئية التي تتناسب بنموها مع طبيعة الوادي، وكذلك سبل الاستفادة منه.// انتهى //04:39ت م0288