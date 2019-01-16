عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/5/10 هـ الموافق 2019/01/16 م واس
الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
مجلس الوزراء يثمن جهود أمن الدولة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية
المملكة تؤكد دورها العالمي كمصدر آمن للإمدادات النفطية على المدى الطويل
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش التقرير الربعي لرؤية 2030
الفيصل يطلق التيار الكهربائي لمخططات ولي العهد
الفيصل يتفقد محافظات الليث وبحرة والجموم.. اليوم
سعود بن نايف يوجه بالمحافظة على واحة الأحساء
عبدالعزيز بن سعد يدشن الهوية الجديدة والبوابة الإلكترونية لغرفة حائل
أمير نجران: الرؤية داعمة لسواعد الوطن ومعززة للتخصصات
فيصل بن خالد: التلاحم مع القيادة ميزة الشعب السعودي
أمير الجوف ووزير النقل يبحثان مشاريع الطرق والنقل والرحلات الجوية
وزير الداخلية يوجه بإعادة دراسة شروط القبول بالأمن العام
«الخارجية» تدين تفجيري كابول ونيروبي
الجبير يلتقي وفداً من طلبة برنامج الأزمات في جامعة جونز هوبكنز
مركز الملك سلمان يدين قصف مخيم النازحين في الخوخة
2467 لغماً نزعها «مسام» في أسبوع
داعش والحوثيون توءمة جديدة في اليمن
الجامعة العربية تنفي التوسط بين لبنان وليبيا
البشير: لن نفرط في أمن السودان ولن نسمح بتدميره
«البرد» يقتل 15 رضيعاً سورياً.. و«اليونيسف» تدق ناقوس الخطر
إضرابات تشل 8 مطارات ألمانية.. وتوقيف مستشار تجسس للملالي
البرلمان البريطاني يرفض اتفاق بريكست بغالبية ساحقة
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