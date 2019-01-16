الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :مجلس الوزراء يثمن جهود أمن الدولة في متابعة وتعقب العناصر الإجراميةالمملكة تؤكد دورها العالمي كمصدر آمن للإمدادات النفطية على المدى الطويلمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش التقرير الربعي لرؤية 2030الفيصل يطلق التيار الكهربائي لمخططات ولي العهدالفيصل يتفقد محافظات الليث وبحرة والجموم.. اليومسعود بن نايف يوجه بالمحافظة على واحة الأحساءعبدالعزيز بن سعد يدشن الهوية الجديدة والبوابة الإلكترونية لغرفة حائلأمير نجران: الرؤية داعمة لسواعد الوطن ومعززة للتخصصاتفيصل بن خالد: التلاحم مع القيادة ميزة الشعب السعوديأمير الجوف ووزير النقل يبحثان مشاريع الطرق والنقل والرحلات الجويةوزير الداخلية يوجه بإعادة دراسة شروط القبول بالأمن العام«الخارجية» تدين تفجيري كابول ونيروبيالجبير يلتقي وفداً من طلبة برنامج الأزمات في جامعة جونز هوبكنزمركز الملك سلمان يدين قصف مخيم النازحين في الخوخة2467 لغماً نزعها «مسام» في أسبوعداعش والحوثيون توءمة جديدة في اليمنالجامعة العربية تنفي التوسط بين لبنان وليبياالبشير: لن نفرط في أمن السودان ولن نسمح بتدميره«البرد» يقتل 15 رضيعاً سورياً.. و«اليونيسف» تدق ناقوس الخطرإضرابات تشل 8 مطارات ألمانية.. وتوقيف مستشار تجسس للملاليالبرلمان البريطاني يرفض اتفاق بريكست بغالبية ساحقة// يتبع //06:43ت م0003