وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (نحن وأميركا): العلاقات السعودية - الأميركية علاقات ثابتة متطورة تعتمد على مصالح دائمة مشتركة، فكلا البلدين يعملان ليس لمصالحهما فقط، بل علاقاتهما تمتد لتشمل الأمن الإقليمي والدولي في إقليم ساخن مليء بالأحداث المتغيرة والمتسارعة، تلك العلاقات لا تقتصر على الجوانب السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو حتى العسكرية، فهي علاقات قامت على أسس متينة يراعي كل طرف فيها مصالح الطرف الآخر، ما جعلها علاقات مختلفة ومميزة.وأضافت: كلنا يعلم العمق التاريخي للعلاقات بين الرياض وواشنطن منذ اللقاء بين الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - والرئيس الأميركي روزفلت الذي كان اللبنة الأولى لتاريخ امتد وتجاوز السبعة عقود من الزمن، منذ ذلك اللقاء والعلاقات بين البلدين آخذة في التطور في مختلف المجالات دون استثناء، ما يشكل حرص البلدين على بقاء الوتيرة التصاعدية لعلاقتهما رغم بعض الاختلافات الطبيعية بين أي بلدين تجاوزاها كونها لا تمثل أي ثقل على العكس من إيجابيات العلاقة التي يتم التركيز عليها ودعمها كونها هي الأساس.ورأت أن العلاقات المستقرة المتنامية مع الولايات المتحدة الأميركية إنما هي في صالحنا كونها الدولة الأهم في المرحلة على المستوى الدولي والجميع يطلب ودّها، ونحن نملك كل المقومات اللازمة من أجل توطيدها، على الجانب الآخر فإن الولايات المتحدة ترى في المملكة حليفاً قوياً يعتمد عليه من أجل أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ومن أجل استقرار الاقتصاد العالمي من خلال استقرار أسواق النفط التي تعتمد في قراراتها على الحكمة السعودية في الدور المتوازن الذي تقوم به المملكة خير قيام.وخلصت إلى القول: هي علاقات استراتيجية تتم تنميتها بشكل مستمر وسط حرص من الرياض وواشنطن على توطيد أواصرها على مختلف الأصعدة.// انتهى //06:52ت م0004