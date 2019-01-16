القاهرة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الليلة الماضية في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ بأن الجانبين بحثا جهود السلام، لاسيما في ليبيا وسوريا، إضافة إلى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وأهمية ضمان تقديم المساعدة للفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.وأضاف أن الجانبين ناقشا ملف مكافحة الإرهاب، وتوحيد الجهود الدولية في مواجهته، إضافة إلى استعرض محاور الرئاسة المصرية لمجموعة الـ77 والصين.// انتهى //07:49ت م0005