القاهرة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس المدير التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أخيم شتاينر، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى نيويورك لحضور مراسم تسليم رئاسة "مجموعة الـ 77 والصين" من مصر إلى فلسطين.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أنه جرى خلال اللقاء بحث وتيرة التعاون الثنائي بين مصر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على مدار العام الماضي إبان الرئاسة المصرية لمجموعة الـ 77 والصين، في جميع المجالات التنموية والبيئية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //08:08ت م0006