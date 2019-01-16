الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساطلع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس، في زيارة ميدانية، على الخدمات والبرامجومبادرات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف التي يقدمها فرع الصندوق في منطقة الرياض، لاسيما بعد إطلاق مبادرة تحويل فروع "هدف" في مختلف مناطق المملكة إلى مراكز تأهيل وتوظيف.واستمع المهندس الراجحي أثناء الزيارة التي رافقه فيها مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، إلى شرح موسع عن البرامج الموجهة للكوادر الوطنية البشرية في مجالات دعم الباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.وقد شرعت فروع الصندوق في مختلف المناطق في وقت سابق، في تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.وتهدف مبادرة تحويل الفروع، إلى تطبيق نموذج عمل مراكز التأهيل والتوظيف في جميع فروع الصندوق، عبر التركيز على توظيف طالبي العمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)taqat.sa ومتابعة استقرارهم الوظيفي، وتحقيق مستهدفات التوظيف، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة لمنشآت القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم الوظيفية وتوطين الوظائف المنتجة والمستقرة والمستدامة.ومن المقرر أن تعزز المبادرة من عمليات التوظيف في المدن والمحافظات، ورفع جودة نتائج ومخرجات التوظيف، وكذلك رفع نسبة مشاركة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في هذه الجوانب.ويمكن للباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، الاستفادة من خدمات فروع "هدف" في التأهيل والتوظيف، ومعرفة مواقع الفروع في المدن والمحافظات عبر زيارة الصفحة الالكترونية على الرابط: https://www.hrdf.org.sa/Locations .// انتهى //10:01ت م0009