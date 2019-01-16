طرابلس 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد ، مبينة الحملة العسكرية التي أطلقها قائد الجيش المشير خليفة حفتر في المنطقة الجنوبية ، والتي تهدف إلى تأمين مقدرات الليبين من النفط والغاز وحماية منظومة النهر الصناعي ، بالإضافة إلى إيصال الخدمات الضرورية للمواطن مثل الوقود والمواد الطبية والغذائية وفتح كافة الطرق الرابطة بين الجنوب والشمال وتأمينها.وركزت على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مع أعضاء من كتلة «المسار» بمجلس النواب المستجدات السياسية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والأوضاع في المنطقة الجنوبية.ونقلت الصحف تصريحات وزير الداخلية فتحى باشا آغا ،وكشفه عن عقد مؤتمر كبير حول دعم الأمن في ليبيا بحضور 17 دولة وبرعاية الأمم المتحدة لتقديم الدعم لوزارة الداخلية من أجل تنفيذ الترتيبات الأمنية، موضحا أن العديد من الدول ستشارك بما في ذلك الولايات المتحدة وذلك من أجل أن تعود السفارات والشركات للعمل.ونوهت الصحف إلى تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وكشفه عن ترحيل 30 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية العام الماضي، معتبرًا قضية إنهاء أزمة الهجرة في البلاد صعبة جدًا، مؤكدًا أن رقم الأفارقة الموجودين بليبيا أكبر من ذلك، لكنه اعتبر ذلك بداية للتوصل إلى حل لتلك القضية الصعبة جدا.// انتهى //10:07ت م0010