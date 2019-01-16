القاهرة 10 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت إلى القاهرة التي تستغرق 3 أيام، يعقد خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده رئاسة فلسطين مجموعة "الـ 77 والصين"، مُعربًا عن ثقة مصر بقدرات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد الفلسطيني في نيويورك في تمثيل مصالح المجموعة بكفاءة.وأبرزت خسارة رئيسة مجلس الوزراء البريطانية تريزا ماي معركتها الأخيرة أمام المعارضة بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، بعد أن رفض البرلمان البريطاني أمس اتفاق الخروج بواقع 432 صوتًا ضد الاتفاق مقابل 202 أيدوا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.وتناقلت صحف الأربعاء إعلان الأردن أنه سيستضيف الاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.وتابعت إعلان الجيش الليبي أمس انطلاق عملية عسكرية شاملة لتحرير منطقة جنوب غرب ليبيا من الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود.ولفتت الانتباه إلى الاضرابات التي شهدها مطار فرانكفورت بألمانيا، مما أدى إلى شل حركة الطيران في المطار و7 مطارات أخرى، وإلغاء 500 رحلة جوية.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من 8 آخرين أمس إثر وقوع انفجار أعقبه إطلاق نار كثيف استهدف مجمعًا يضم فندقًا ومكاتب في العاصمة الكينية "نيروبي"، في هجوم تبنته حركة الشباب الصومالية.// انتهى //10:17ت م0011