المدينة المنورة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسقدّم مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، خدمات طبية متكاملة في عدد من التخصصات الطبية لـ 266.922 مراجعاً خلال العام 2018 .ووفقاً لإحصائيات قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفى, استقبل قسم الطوارئ 138,921 مراجعاً قُدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة، فيما أستفاد 128,001 مراجعاً من الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية في جميع التخصصات الطبية .وأظهرت إحصائيات العمليات الجراحية التي عملت خلال العام نفسه إجراء 4369 عملية جراحية، بينما قام قسم التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي بـخدمة 52,048 مراجعاً، فيما نفذ مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى 38,548 جلسة غسيل كلوي، وقدم قسم الخدمة الاجتماعية 3955 استشارة خلال العام الماضي .كما قام منسوبو الطب المنزلي بـ 5583 زيارةً للمرضى المسجلين لدى الطب المنزلي في منازلهم مقدمين لهم خدمة طبية متكاملة .وأظهرت إحصائيات مركز السكر والغدد الصماء بالمستشفى عن استفادة 51,995 مراجعاً من خدمات المركز المتعددة، فيما بينت إحصائيات مركز الأسنان التخصصي عدداً المستفيدين من خدمات المركز حيث قدر بـ 78,507 مراجعين .// انتهى //10:20ت م0012