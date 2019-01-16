طوكيو 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واستراجعت الأسهم اليابانية من أعلى مستوى في أربعة أسابيع اليوم في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على بيع أسهم الشركات المنكشفة على اقتصاد الصين لجني الأرباح بعد يوم من ارتفاعها بدعم آمال بشأن التحفيز الصيني.وانخفض المؤشر نيكي الياباني 0.6 % ليغلق عند 20442.75 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 20580.25 نقطة.وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % لينهي الجلسة عند 1537.77 نقطة.// انتهى //10:26ت م0013