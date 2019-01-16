جدة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسرفع عبدالله بن عواد بن حامد الزمعي, الشكر والتقدير والإمتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة مدير عام ميناء جدة الإسلامي بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للموانئ، عادها وسام شرف يعتز به .كما قدّم الشكر لمعالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ولمعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزير الخلب على هذه الثقة والدعم والمساندة ، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع وثقتهم ، وأن تكون عوناً له على الاستمرار في أداء الامانة وتحمل المسؤولية، وبذل المزيد من الجهد والعطاء .ودعا الله أن يحفظ على هذه البلاد قادتها ، ودينها ، وأمنها ، واستقرارها من كل بأسٍ ومكروه .// انتهى //10:50ت م0014