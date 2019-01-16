نيروبي 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسلقي 15 شخصًا مصرعهم اليوم إثر هجوم مسلح على مجمّع يضم فندق "دوسيت" وعدة مكاتب في العاصمة الكينية نيروبي الليلة الماضية ، فيما سمع دوي انفجارات جديدة وإطلاق نار في الموقع صباح اليوم .وأوضح مصدر أمني كيني أن قوات الأمن عملت طيلة الليل لتأمين مجمع دوسيت-دي2 الذي يضم فندقا فيه 100 غرفة، ومنتجع صحي ومطعما ومبان تشغلها مكاتب، بعد هجوم تبنته حركة حركة الشباب الصومالية الإرهابية ، مشيراً إلى أن انتحاري واحد على الأقل فجر نفسه في الفندق فيما قام مسلحون باطلاق النار والاشتباك مع قوات الأمن ثم تحصنوا في طوابق عليا فيما كان المدنيون يفرون أو يختبئون في مكاتبهم بانتظار إنقاذهم.وأضاف المصدر "لدينا 15 قتيلا الآن وهذا يتضمن أجانب. سوف يتم اعطاؤكم تفاصيل أكثر حول هذا وحتى جنسيات الضحايا من قبل رؤسائنا".// انتهى //10:52ت م0015