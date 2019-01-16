نيروبي 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسأعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم أن عناصر حركة الشباب الصومالية الإرهابية الذين نفذوا هجومًا ضد مجمع فندقي في نيروبي أوقع 15 قتيلاً على الأقل، "تمت تصفيتهم" على أيدي قوات الأمن في ختام حصار استمر نحو عشرين ساعة.وقال الرئيس كينياتا في مؤتمر صحفي عقده اليوم في نيروبي "يمكنني التأكيد أن العملية الأمنية في (مجمع) دوسيت انتهت قبل نحو ساعة وأنه تمت تصفية كل الإرهابيين"، موضحا أنه تمت خسارة 15 شخصا بريئا" فيما تم إجلاء أكثر من 700 شخص من المجمع "في ساعات الصباح الأولى" حين كان لا يزال الهجوم مستمرا.// انتهى //11:09ت م0017