الرباط 10 جمادى الأولى 1440 ه الموافق 16 يناير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بموجة الإضرابات التي يخوضها التجار المغاربة في عدة مدن ، وذلك احتجاجا على الإجراءات الضريبية الجديدة التي اقرتها الحكومة.وأشارت الصحف إلى قرار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز القاضي بعدم الترشح لولاية ثالثة احتراما لمقتضيات دستور البلاد.ونقلت ردود الفعل الدولية بخصوص توتر العلاقات بين لبنان وليبيا على خلفية إحراق عناصر تابعة لحركة أمل الشيعية للعلم الليبي .كما تطرقت إلى النقاشات التي جرت في مجلس العموم البريطاني حول قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.واهتمت الصحف بإعلان الرئيس الفرنسي عن إطلاق حوار وطني شامل لدراسة مطالب المحتجين من السترات الصفراء ، لإيجاد حلول للمشاكل العالقة.// انتهى //11:11ت م0018