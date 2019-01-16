عام / إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام تفعّل برنامج "العناية بالمصاحف"
الأربعاء 1440/5/10 هـ الموافق 2019/01/16 م واس
مكة المكرمة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
فعّلت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام, برنامج "العناية بالمصاحف"، وذلك في إطار تنويع وإبراز كافة الخدمات لقاصدي البيت العتيق .
وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب خالد الحارثي، أن البرنامج الذي يشرف عليه فريق عمل متخصص, يعنى بصيانة كتاب الله والأرفف والخزانات التي تحتويها .
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11:49ت م
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