مكة المكرمة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسفعّلت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام, برنامج "العناية بالمصاحف"، وذلك في إطار تنويع وإبراز كافة الخدمات لقاصدي البيت العتيق .وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب خالد الحارثي، أن البرنامج الذي يشرف عليه فريق عمل متخصص, يعنى بصيانة كتاب الله والأرفف والخزانات التي تحتويها .// انتهى //11:49ت م0034