جدة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساستقبل المعرض التوعوي الذي نظمته جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة أمس, بالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بمستشفى القنفذة العام , 300 زائر وزائرة في يومه الأول.وأشاد مدير المستشفى العام بالقنفذة الدكتور عبدالله الجابري بالمعرض الذي تستمر فعالياته على مدى يومين , وما احتواه المعرض من أجهزة طبية متقدمة ووسائل توعوية , منوهاً بالتعاون المستمر مع الجمعية والدور الذي تقدمه في خدمة المجتمع , وجهودها المستمرة في تنفيذ البرامج الهادفة بالشراكة مع المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.// انتهى //11:52ت م0035