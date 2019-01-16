اجتماعي / 300 زائر وزائرة في أول أيام المعرض التوعوي بمستشفى القنفذة
الأربعاء 1440/5/10 هـ الموافق 2019/01/16 م واس
جدة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
استقبل المعرض التوعوي الذي نظمته جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة أمس, بالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بمستشفى القنفذة العام , 300 زائر وزائرة في يومه الأول.
وأشاد مدير المستشفى العام بالقنفذة الدكتور عبدالله الجابري بالمعرض الذي تستمر فعالياته على مدى يومين , وما احتواه المعرض من أجهزة طبية متقدمة ووسائل توعوية , منوهاً بالتعاون المستمر مع الجمعية والدور الذي تقدمه في خدمة المجتمع , وجهودها المستمرة في تنفيذ البرامج الهادفة بالشراكة مع المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.
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11:52ت م
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