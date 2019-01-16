تونس 10 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد ،مشيرة إلى إقرار الإتحاد التونسي للشغل الإضراب العام غداً الخميس بعد فشل المفاوضات الأخيرة بين الحكومة والاتحاد بخصوص الزيادة في اجور الوظيفة العمومية .وكتبت دولياً عن وفاة 15 طفلاً نازحاً أغلبهم من الرضع في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية جراء البرد القارس والنقص في الرعاية الصحية .وأخبرت صحف تونس عن إعتزام القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بدء عملية عسكرية شاملة بمناطق الجنوب الغربي داعيا في الاطار الجيش والأهالي في المنطقة إلى الابتعاد عن مواقع الإرهابيين والمجرمين بمدينة سبها.وعرجت على تحذير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معارضي اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنهم سيخيبون آمال الشعب ويخاطرون بعدم الوفاء بمطالبة .وتناولت صحف الأربعاء إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنه تم تمديد انتشار القوات الأمريكية على الحدود مع المكسيك من أجل دعم حرس الحدود في مواجهة تدفق المهاجرين.وأشارت إلى تبني حركة طالبان اعتداء بشاحنة مفخخة في كابل وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من مائة متوعدة بهجمات جديدة في العاصمة الأفغانية.// انتهى //11:53ت م0036