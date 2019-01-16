إسلام آباد 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريح رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه الذي أكد عزم الجيش على التصدي لأي تحدي يهدد سلامة باكستان الداخلية والإقليمية.وسلطت الضوء على تحرك أحزاب المعارضة الباكستانية لتشكيل تحالف سياسي للضغط على الحكومة.واهتمت بإعلان الشرطة الباكستانية عن نجاحها في القضاء على اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، لهما صلة بعملية خطف مواطن أمريكي عام 2011.وعرجت على استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني خصوصاً مؤشرات سوق الأسهم تدريجياً منذ الأسبوع الماضي.وأشارت إلى تجدد عمليات تبادل إطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية عبر الحدود المشتركة بين البلدين.وتابعت الجهود التي تبذلها باكستان لدعم عملية السلام الأفغانية بالتعاون مع الحكومة الأفغانية وباقي الدول المعنية بالسلام في أفغانستان.وتطرقت إلى تصويت مجلس العموم البريطاني على رفض خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //11:54ت م0037