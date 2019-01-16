الدمام 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واستستضيف جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام غدا، الاجتماع الـ 13 للجنة عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية في الجامعات السعودية، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش، ووكيل الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور غازي العتيبي .وأوضح معالي مدير الجامعة، أن الاجتماع يأتي امتداداً للاجتماعات السابقة في عدد من الجامعات في المملكة، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة القضايا الأكاديمية, والعمل نحو التميز وتطوير العمل في كليات العلوم الطبية التطبيقية بكافة تخصصاتها.من جانبه، أفاد عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور قاسم المعيدي، أن الاجتماع الذي تنظمه الكلية بحضور 35 عميداً لكليات العلوم الطبية التطبيقية في المملكة، سيناقش العديد من المحاور والموضوعات الهامة التي تخص الكليات، مؤكداً أهمية التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية بين الكليات، مشيراً إلى أنه سيتم المصادقة على محضر اللجنة الـ 12 الذي عقد في رحاب كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز العسكرية للعلوم الصحية، واختيار رئيس اللجنة ونائبه والأمين وفق الترشيحات التي وصلت لأمانة اللجنة .وبين الدكتور المعيدي، أن الاجتماع سيتناول 14 فقرة تختص بالدراسات العليا والمسارات التخصصية وتعدد التخصصات في كليات العلوم الطبية والتعاون بين الكليات في عملية الاعتماد الأكاديمي واستخدام المؤشرات بين الكليات، إضافة إلى تعديل الخطط الدراسية والبرامج الحالية لتتوافق مع متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، مشيراً إلى أن الاجتماع سيطرح عدداً من التوصيات في نهاية اللقاء التي سوف تصب بإذن الله لخدمة الطلاب والطالبات على كافة الدرجات والمستويات الاكاديمية .// انتهى //11:56ت م0038