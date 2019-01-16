رام الله 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة المملكة العربية السعودية ، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، و ذلك في بيان لمجلس الوزراء، عقب عقد جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – في الرياض.وسلطت الصحف الضوء على تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، رئاسة مجموعة الـ "77+ الصين" في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد الرئيس عباس على أن مواصلة الاستيطان والاحتلال لأرض دولة فلسطين يعيقان برنامج التنمية لجميع شعوب المنطقة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، بأنها أتمت الترتيبات اللازمة لضمان نجاح دولة فلسطين في أداء مهامها كرئيس لمجموعة 77 زائد الصين على أكمل وجه، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المعنية.وأوردت خبر إرسال المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر يناير (جمهورية الدومينيكان)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، ليطلعهم على آخر تطورات الأوضاع وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة عبر الاستمرار في سياساتها الهدّامة على أرض فلسطين وتوسيع أنشطتها الاستيطانية.وتحدثت عن تأكيدات جامعة الدول العربية أن رئاسة دولة فلسطين لمجموعة "77 والصين"ـ سيتيح لها الفرصة للتصدي لمحاولات تغييب القضية الفلسطينية، وتثبيت الهوية الفلسطينية بما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية.// انتهى //11:57ت م0039