جنين 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة شبان فلسطينيين من محافظة جنين.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظة، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة جبع، وآخر من مخيم جنين، على حاجزين عسكريين مفاجئين نصبتهما على شارع جنين- نابلس.من جهة ثانية أصيب شابان فلسطينيان ، برصاص قوات الاحتلال ، خلال مواجهات اندلعت في قرية عنزة جنوب جنين.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، ثلاثة فلسطينيين من محافظة جنين،وذلك أثناء مرورهم عبر حاجز "الكونتينر"، جنوب شرق القدس المحتلة.// انتهى //11:58ت م0040