المدينة المنورة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسوقع معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أمس، عقد تنفيذ مشروع دراسة تقويمية للاعتماد الأكاديمي على المستوى البرامجي لسبعة برامج أكاديمية مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.وبيّن وكيل الجامعة الإسلامية للتطوير الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، أن ‏توقيع العقد يهدف إلى تحقيق مستويات عليا من جودة المخرجات التعليمية للجامعة, تحقيقاً لأهدافها وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.وأفاد الدكتور العتيبي أن برامج البكالوريوس السبعة تشمل برامج (الشريعة، والقران الكريم والدراسات الإسلامية، والحديث الشريف والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء).// انتهى //12:02ت م0042