نجران 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واستفقد مدير جوازات منطقة نجران اللواء سليمان بن صالح السليمان أمس، جوازات منفذ الوديعة للوقوف على سير العمل في إدارة جوازات المنفذ, وصالات القدوم والمغادرة، وصالة القادمين لأداء مناسك العمرة.وشملت الجولة جميع مرافق إدارة جوازات المنفذ من أقسام وتجهيزات، أطمأن خلالها على ما تقدمه الإدارة من خدمات للمسافرين من الأشقاء اليمنيين وغيرهم، في إنهاء إجراءات الدخول والخروج بكل دقة ومرونة.والتقى اللواء السليمان بمدير عام جمرك منفذ الوديعة أحمد خلف المالكي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجوازات والجمارك، لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل بالمنفذ، وكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للقادمين والمغادرين من الأخوة الأشقاء اليمنيين وغيرهم.وفي نهاية الجولة حث مدير جوازات المنطقة، جميع العاملين بجوازات المنفذ على توخي الحرص في إجراءات القادمين والمغادرين عبر المنفذ، مع توخي الدقة في العمل وتقديم أفضل الخدمات الممكنة.// انتهى //12:02ت م0043