أبوظبي 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسنوهت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في المنطقة والعالم التي من شأنها تعزيز الأمن وتحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات.وقالت خلال اجتماع عقدته أمس في مقر المجلس بأبوظبي بوفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإماراتية الدكتور أحمد بن محمد الغامدي: " خادم الحرمين الشريفين أب للشعبين السعودي والإماراتي، وحضور المملكة في المنطقة صمام أمان للعالمين العربي والإسلامي ".وأشادت بمستوى العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن توحد مواقف البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية يعزز الأمن والاستقرار الدوليين.وأوضحت الدكتورة القبيسي أن العلاقات السعودية الإماراتية الاستراتيجية انعكست على مستوى التنسيق بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي في مختلف المحافل، مشيدة بجهود معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وحرصه المستمر على تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين.بدوره عدّ الدكتور أحمد الغامدي العلاقات بين البلدين نموذجاً للعلاقات الأخوية التي امتدت آثارها بفضل من الله ثم بفضل حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى تعزيز مواطن القوة الخليجية والعربية ومواجهة الأطماع الأجنبية الساعية لنشر الفوضى والدمار.ونقل الدكتور الغامدي تحيات وتقدير معالي رئيس مجلس الشورى للإمارات حكومة وشعباً، منوهاً بالروابط الأخوية بين شعبي المملكة والإمارات التي توحدها الصلات العائلية والثقافية والتاريخ المشترك.وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي.وكان وفد مجلس الشورى قد اجتمع أمس بلجنة الصداقةمع برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي برئاسة عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد كردوس العامري بحضور الأمين العام للمجلس أحمد شبيب الظاهري.وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز عمل لجنتي الصداقة في المجلسين.من جانب آخر حضر وفد مجلس الشورى أمس جانباً من جلسة المجلس الوطني الاتحادي حيث اطلع على آلية عمل المجلس ومناقشاته.ويضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس اللواء علي العسيري والدكتور محمد الجرباء و محمد العقلا و عبد الله الخالدي.// انتهى //12:13ت م0044